UBIO DVE ŽENE, PA PUCAO NA POLICAJCE! Traži se smrtna kazna za sina poslanika
Tužioci u Japanu zatražili su smrtnu kaznu za čoveka optuženog za ubistvo četiri osobe, uključujući dva policajca, 2023. godine.
Na Okružnom sudu u Naganu, tužioci su opisali postupke Masanorija Aokija, 34-godišnjeg farmera i sina lokalnog poslanika koji je u međuvremenu podneo ostavku, kao "izuzetno gnusne".
Kako kažu, "ne postoje okolnosti koje bi opravdale izbegavanje smrtne kazne".
Prema optužnici, 25. maja 2023. godine optuženi je na smrt izbo nožem dve žene koje su živele blizu njegove kuće u gradu Nakanu, a takođe je ubio i dva lokalna policajca.
Aoki je lovačkom puškom pucao u oba policajca, koji su stigli na lice mesta nakon što su primili hitan poziv.
U optužnici se navodi da je jednog od policajaca takođe izbo nožem pre nego što je umro.
Aoki se skrivao oko 12 sati pre nego što se predao policiji.
Izricanje presude je zakazano za 14. oktobar.
(Kurir.rs/Japan times)