Slušaj vest

Vadeful je za Dojčlandfank radio rekao da je Tramp shvatio da su propali njegovi napori da ubedi ruskog predsednika Vladimira Putina da okonča rat u Ukrajini.

"Stvarno moramo da odrastemo... Mora postati suvereniji", rekao je Vadeful o Evropi, javlja Rojters.

Prema njegovim rečima, to je razlog zašto Evropljani moraju da sagledaju šta sami mogu postići, a smatra da mogu mnogo više.

"Nisu sve evropske zemlje ispunile obećanja data Ukrajini. Moramo razmotriti koje još finansijske i vojne opcije imamo", ocenio je šef nemačke diplomatije.

Trampova izjava na mreži Truth Social označila je veliki retorički zaokret u odnosu na rat u Ukrajini, s obzirom na to da je do sada smatrao da bi Kijev trebalo da se odrelne teritorije kako bi bio okončan rat i da je postavio crveni tepih za Putina prilikom nedavnog susreta na Aljasci.

Za sada nije jasno da li će Tramp preći sa reči na delo i napraviti stvarni zaokret u američkoj politici.

Pojedini evropski zvaničnici smatraju da Tramp zapravo signalizira da je sada na Evropi da pomogne Ukrajini.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži naveo da su originalne granice iz perioda početka rata Rusije protiv Ukrajine sada opcija u velikoj meri, a ocenio je da je to moguće vremenom, uz strpljenje i finansijsku podršku Evrope i posebno uz pomoć NATO.