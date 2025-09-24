Slušaj vest

Evropski parlament je u utorak zadao udarac Viktoru Orbanu.

Premijer Mađarske - koji se često sukobljava sa EU po pitanjima prava LGBTQ+ zajednice, sankcija Rusiji i pristupanja Ukrajine EU - doživeo je seriju poraza u Odboru za pravna pitanja, koji je odlučio da poslanici Evropskog parlamenta iz opozicionih pokreta u Mađarskoj budu zaštićeni od krivičnog gonjenja u Budimpešti.

Sa manje od godinu dana do nacionalnih izbora, mađarsko tužilaštvo pokrenulo je postupke protiv više vladinih kritičara: lider opozicije Peter Mađar suočava se sa optužbama povezanim sa tučom u noćnom klubu, liderka levo orijentisane Demokratske koalicije Klara Dobrev je procesuirana zbog klevete, a italijanska aktivistkinja i poslanica EP Ilaria Salis suočava se sa obnovljenim pritvorom nakon što je prošle godine oslobođena iz zatvora u Budimpešti pošto je izabrana za evropsku poslanicu.

Međutim, svi troje - koji su istovremeno i evropski poslanici u Briselu - dobili su zaštitu svog imuniteta u utorak, u važnom glasanju članova odbora JURI.

Poslanici iz redova centra-desnice, socijaldemokrata, zelenih, liberala i levice glasali su protiv ukidanja imuniteta, uz obrazloženje da su navodni prestupi počinjeni dok su već bili evropski poslanici, ili - u slučaju Salis - zato što joj se ne bi omogućilo pošteno suđenje u Mađarskoj, s obzirom na kontrolu koju Orbanova neliberalna Fides partija ima nad državom i njenim institucijama.

Mađar, koji visoko stoji u anketama i preti da okonča Orbánovu 15-godišnju vladavinu, predstavlja poseban problem za Fides - a šef poslaničke grupe vladajuće stranke u Briselu žestoko je reagovao na odluku odbora da zaštiti njegov imunitet.

„Brisel je upravo poslao skandaloznu i zastrašujuću poruku: ako si njihov čovek, možeš da radiš šta god hoćeš“, izjavio je za Politico šef delegacije Fides-KDNP, poslanik EP Tamas Dojč.

„EPP-zeleni-levičarsko-liberalni establišment je zaštitio Pétera Magyara uprkos jasnim dokazima o kriminalnom ponašanju… Izvitoperivanjem pravila o imunitetu, Evropski parlament štiti jednog od svojih umesto da poštuje zakon. Ovo nema veze sa pravdom, ovo je drska politička intervencija protiv suvereniteta Mađarske“, dodao je on.

Njegove vatrene reči deo su dugotrajnog sukoba Fidesa sa onim što vidi kao briselsku “duboku državu”.

Orban prikazuje Brisel kao aktera političke osvete protiv svoje vlade, narativ na koji se oslanja dok Komisija blokira milijarde evra zbog zabrinutosti za vladavinu prava i dok zemlje EU razmatraju bez presedana potez da suspenduju Mađarskoj pravo glasa.

Protivnici Fidesa ismevaju domaće optužnice i ukazuju na „prljave trikove“ sa kojima se suočavaju vladini kritičari, dok istraživanja javnog mnjenja pokazuju da Mađar ima stvarne šanse da zbaci Orbana na izborima u Mađarskoj, koji se očekuju u aprilu sledeće godine.

„Optužbe i slučajevi su očigledno fabricirani“, rekao je Marton Hadju, šef kabineta za Mađarovu Tisa delegaciju u Evropskom parlamentu.

Sa glasanjem u utorak, „Evropski parlament je potpuno jasan u vezi sa njegovim režimom: u Mađarskoj nema nezavisnog pravosuđa, ne može se očekivati objektivno i nezavisno tužilaštvo“, rekla je Dobrev za Politico, dodajući da je Orban više puta „pretio“.