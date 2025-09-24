Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen govorila je o boljoj odbrani od dronova u govoru o stanju EU ranije ovog meseca.

"Moramo da shvatimo da nam nedostaju kapaciteti za otkrivanje dronova", rekao je Kubilius za briselski portal.

"Možda imamo dobre mogućnosti za otkrivanje lovaca i raketa ali dronovi su specifični - lete veoma nisko, mali su", dodao je.

Andrius Kubilius Foto: Radek Pietruszka/PAP

Evrokomesar je rekao da je prvi korak brzo nabaviti sisteme sa otkrivanje, što je, kako je istakao, moguće.

On je rekao i da stručnjaci kažu da bi takav sistem mogao da bude gotov "negde za oko godinu dana" kako bi bio spreman za odbranu od ruskih napada i provokacija.

Kubilius je dodao da Evropa treba da kopira ukrajinsku vojsku koja je rasporedila senzore zvuka da otkrivaju dolazeće bespilotne letelice koje se inače možda ne bi pojavile na radarima.

Odgovarajući na pitanja na događaju u organizaciji Euraktiva, evrokomesar je rekao da su laseri još jedna opcija za obaranje dronova uz minimalne troškove. Dodao je da takva odbrambene mreža mora da pokrije velike pomorske granice bloka, s obzirom na upade dronova u Norvešku i Dansku u ponedeljak uveče.

Istraga najnovijih upada još nije otkrila počinioca ali danska policija kaže da je morao da ih sprovede neko sposoban.

Potpredsednik Evropske investicione banke za odbranu i bezbednost Robert de Grot rekao je na skupu u Briselu da su se vodile diskusije o tome kako usmeriti finansiranje ka istočnim zemljama bloka kao prioritet.

De Grot je rekao da je važno usmeriti novac u izgradnju vojnih baza i infrastrukture, kao i unapređenje vojne mobilnosti za kretanje tenkova i vojske.