Ukrajina je napala ruski lučki grad Novorosijsk dronovima i mornaričkim dronovima, oštetivši nekoliko zgrada, rekao je guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev.

Prema podacima ruskih vlasti, najmanje dve osobe su poginule, a šest je povređeno.

Ove tvrdnje nisu mogle biti nezavisno potvrđene. Ukrajina još nije objavila napad.

Novorosijsk, koji se nalazi na ruskoj obali Crnog mora, postao je ključna baza ruske Crnomorske flote nakon ponovljenih ukrajinskih napada na okupirani Krim.

Novorosijsk je najveća ruska luka na Crnom moru i ključna tačka za izvoz nafte, žitarica, uglja, mineralnih đubriva i brojnih drugih tereta na evropska i svetska tržišta, a istovremeno poseduje specijalizovani terminal za Kaspijski cevovodni konzorcijum (KCP), koji transportuje većinu kazahstanske i deo ruske nafte.

Napad je, kako se navodi, pogodio centar grada usred dana, oštetivši hotel Novorosijsk, oko dva kilometra od luke, kao i najmanje pet okolnih zgrada.

Kaspijski gasovodni konzorcijum potvrdio je da je njegova kancelarija u gradu oštećena.

Konzorcijum, međunarodni projekat u kojem učestvuju ruske, kazahstanske i strane energetske kompanije, upravlja glavnim naftovodom koji povezuje zapadna polja u Kazahstanu sa morskim terminalom u Novorosijsku.