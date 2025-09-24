ITALIJA ŠALJE VOJNU FREGATU U POMOĆ GRETINOJ FLOTILI! Ministar odbrane o "eventualnim operacijama spasavanja" poslanika te zemlje nakon novog napada na brodove
Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto najavio je danas slanje vojne fregate za "eventualne operacije spasavanja" propalestinske Globalne sumud flotile koja nosi humanitarnu pomoć za Pojas Gaze.
Flotila je navodno noćas ponovo bila na meti napada kod obale Grčke.
"Da bih obezbedio pomoć italijanskim građanima na flotili, odobrio sam hitnu intervenciju fregate italijanske mornarice Fasan, koja je plovila severno od Krita i kreće se ka tom području", naveo je Krozeto u saopštenju.
Oko šezdeset Italijana, uključujući četiri parlamentarca, deo su flotile koja uključuje i pedesetak čamaca sa aktivistima iz 45 zemalja, uključujući švedsku aktivistkinju Gretu Tunberg.
Učesnici flotile, već su tvrdili da su bila meta napada dronovima 9. septembra kod obale Tunisa, saopštili su ponovo bili na meti napada noćas kod grčkog ostrva Krit.
Krozeto je najoštrije osudio "napad dronovima trenutno nepoznatog porekla".
Italijanska diplomatija je pozvala Izrael da osigura bezbednost flotile, ističući da se ona nalazi u međunarodnim vodama.
Flotila jedrilica i brodića s hranom, vodom i lekovima isplovila je početkom meseca iz Barselone, na putovanje Sredozemnim morem od 4.000 kilometara do Pojasa Gaze, u najvećem pokušaju da se prekine kontroverzna izraelska blokada te palestinske teritorije na moru.
Izrael je pojačao ofanzivu na grad Gazu, ograničavajući i isporuke hrane i osnovnih potrepština.
Stručnjaci su upozorili da u gradu Gazi koji na meti izraelske kopnene ofanzive i na teritoriji Pojasa Gaze vlada glad.
(Beta-AFP)