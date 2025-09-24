Slušaj vest

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto najavio je danas slanje vojne fregate za "eventualne operacije spasavanja" propalestinske Globalne sumud flotile koja nosi humanitarnu pomoć za Pojas Gaze.

Flotila je navodno noćas ponovo bila na meti napada kod obale Grčke.

Gvido Krozeto, ministar odbrane Italije Foto: FABIO FRUSTACI/ANSA

  "Da bih obezbedio pomoć italijanskim građanima na flotili, odobrio sam hitnu intervenciju fregate italijanske mornarice Fasan, koja je plovila severno od Krita i kreće se ka tom području", naveo je Krozeto u saopštenju.

Oko šezdeset Italijana, uključujući četiri parlamentarca, deo su flotile koja uključuje i pedesetak čamaca sa aktivistima iz 45 zemalja, uključujući švedsku aktivistkinju Gretu Tunberg.

Globalna sumud flotila (GSF) za pomoć Pojasu Gaze Foto: MOHAMED MESSARA/EPA

Učesnici flotile, već su tvrdili da su bila meta napada dronovima 9. septembra kod obale Tunisa, saopštili su ponovo bili na meti napada noćas kod grčkog ostrva Krit.

Krozeto je najoštrije osudio "napad dronovima trenutno nepoznatog porekla".

Napad na Globalnu sumud flotilu koja prevozi humanitarnu pomoć za Pojas Gaze Foto: Screenshot

Italijanska diplomatija je pozvala Izrael da osigura bezbednost flotile, ističući da se ona nalazi u međunarodnim vodama.

Flotila jedrilica i brodića s hranom, vodom i lekovima isplovila je početkom meseca iz Barselone, na putovanje Sredozemnim morem od 4.000 kilometara do Pojasa Gaze, u najvećem pokušaju da se prekine kontroverzna izraelska blokada te palestinske teritorije na moru.

Požar na brodu Globalne sumud flotile (GSF) za Gazu, na kojoj je bila Greta Tunberg, nakon što je navodno pogođen dronom, što su tuninske vlasti negirale Foto: Screenshot, TONI ALBIR/EFE

Izrael je pojačao ofanzivu na grad Gazu, ograničavajući i isporuke hrane i osnovnih potrepština.

Stručnjaci su upozorili da u gradu Gazi koji na meti izraelske kopnene ofanzive i na teritoriji Pojasa Gaze vlada glad.

(Beta-AFP)

