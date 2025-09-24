HAOS U DALASU, OPSADNO STANJE! Pucano snajperom na imigracioni centar, ima ranjenih! (FOTO/VIDEO)
U pucnjavi koja se u sredu ujutru dogodila u terenskoj kancelariji američke Imigracione i carinske službe (ICE) u Dalasu, najmanje tri osobe su povređene, potvrdio je vršilac dužnosti direktora ICE-a, Tod Lajons, prenosi CNN.
Lajons je istakao da prve informacije ukazuju na mogući snajperski napad.
- Preliminarni podaci govore o mogućem snajperisti. Trenutno imamo tri osobe koje su pogođene. Nismo sigurni u njihovo stanje. Sve su prevezene u bolnicu - rekao je Lajons.
Ministarka unutrašnje bezbednosti, Kristi Noem, saopštila je da je osumnjičeni napadač preminuo od samonanešene rane vatrenim oružjem. Trenutno nema detaljnih informacija o tome ko je pogođen u napadu, niti da li su žrtve zaposlenici ICE-a.
- Detalji još pristižu, ali možemo potvrditi da ima više povređenih i poginulih - objavila je Noem na "Iksu".
- Iako motiv još nije poznat, jasno je da se naši službenici ICE-a suočavaju sa neviđenim nasiljem. To mora prestati.
Prema navodima policijskih izvora upoznatih s incidentom, u pucnjavi su ranjene i dve pritvorene osobe. U objektu se inače nalaze zaposleni ICE-a, civili i imigranti u pritvoru.
Policija i dalje ostaje na licu mesta dok se prikupljaju dodatne informacije o incidentu.