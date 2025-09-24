Slušaj vest

U pucnjavi koja se u sredu ujutru dogodila u terenskoj kancelariji američke Imigracione i carinske službe (ICE) u Dalasu, najmanje tri osobe su povređene, potvrdio je vršilac dužnosti direktora ICE-a, Tod Lajons, prenosi CNN.

Pucnjava u Dalasu, snajperista pucao na imigracioni centar, ima ranjenih. Foto: CNN

Lajons je istakao da prve informacije ukazuju na mogući snajperski napad.

- Preliminarni podaci govore o mogućem snajperisti. Trenutno imamo tri osobe koje su pogođene. Nismo sigurni u njihovo stanje. Sve su prevezene u bolnicu - rekao je Lajons.

Ministarka unutrašnje bezbednosti, Kristi Noem, saopštila je da je osumnjičeni napadač preminuo od samonanešene rane vatrenim oružjem. Trenutno nema detaljnih informacija o tome ko je pogođen u napadu, niti da li su žrtve zaposlenici ICE-a.

- Detalji još pristižu, ali možemo potvrditi da ima više povređenih i poginulih - objavila je Noem na "Iksu".

- Iako motiv još nije poznat, jasno je da se naši službenici ICE-a suočavaju sa neviđenim nasiljem. To mora prestati.

Prema navodima policijskih izvora upoznatih s incidentom, u pucnjavi su ranjene i dve pritvorene osobe. U objektu se inače nalaze zaposleni ICE-a, civili i imigranti u pritvoru.

Policija i dalje ostaje na licu mesta dok se prikupljaju dodatne informacije o incidentu.

(Kurir.rs/CNN/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaUSRED LETA OTIŠAO DO TOALETA I NIKAD SE VIŠE NIJE VRATIO: "Čini se da je jedan od putnika nestao" Ova misterija je nerešena skoro šest decenija!
Avion DC-3, nalik na onaj u kom je nestao Džerold Poter
PlanetaPUCNJAVA U ŠKOLI U DALASU! Ima ranjenih, policija dojurila na lice mesta! Drama u SAD (FOTO)
kolorado.jpg
PlanetaSREDNJOŠKOLCA (17) VRŠNJAK BRUTALNO IZBO NOŽEM: Oglasio se očajni otac svirepo ubijenog mladića: "Bio sam veoma ponosan na njega..."
Screenshot 2025-04-03 165344.jpg
PlanetaCIA, MAFIJA, KGB ILI NEKO ČETVRTI – KO JE UBIO KENEDIJA? Hiljade stranica kriju ISTINU O ATENTATU - hoćemo li uskoro saznati šta se zaista dogodilo u Dalasu?
Kenedi Donald Tramp