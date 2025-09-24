Slušaj vest

Indijski milijarder Mukeš Ambani je od početka rata u Ukrajini kupio rusku naftu u vrednosti od 33 milijarde dolara, objavio je Vašington post.

Ambani je najbogatiji čovek u Aziji, čije se bogatstvo procenjuje na više od 100 milijardi dolara, a njegov konglomerat Rilajens industriz dotiče gotovo svako područje indijskog života.

Krunski dragulj Ambanijevog carstva su kompanije koje prerađuju sirovu naftu u razna goriva, a koja se potom prodaju u Indiji i širom sveta.

Rilajens je navodno kupovao naftu iz Rusije po sniženim cenama (što, navodno, važi za svu naftu koju od Moskve kupuju Kina i Indija). Rilajens je 2021. godine kupio rusku naftu u vrednosti od samo 85 miliona dolara. Sledeće godine ta brojka je skočila na 5,5 milijardi dolara, da bi vrhunac dostigla 2023. sa 11,7 milijardi dolara.

Do sredine avgusta ove godine, kupovina je iznosila 6,2 milijarde dolara. U decembru je kompanija potpisala i 10-godišnji ugovor sa ruskom državnom kompanijom Rosnjeft, vredan 13 milijardi dolara godišnje.

Sada, nakon povećanja trgovinskih carina na robu iz Indije i kupovine ruske nafte, Ambani se „nalazi usred diplomatske krize“, piše Vašington post. Podsetimo, 26. avgusta je objavljeno da su se trgovinske carine od 50%, koje je američki predsednik Donald Tramp prethodno najavio, počele primenjivati na Indiju. Od tada su odnosi dveju zemalja osetno lošiji nego što su bili ranije.

Skot Besent ministar finansija SAD Foto: Nathan Posner / Shutterstock Editorial / Profimedia