U pucnjavi koja je danas pogodila grad Dalas, dvoje ljudi je poginulo, jedna osoba je ranjena, a snajperista je izvršio samoubistvo.
OPSADNO STANJE
SNAJPERISTA JE MRTAV! DETALJI PUCNJAVE U DALASU! Dvoje ubijenih u napadu na imigracioni centar, jedan ranjen! (FOTO/VIDEO)
Dvoje imigranata u kancelariji američke Imigracione službe (ICE) u Dalasu je ubijeno, a jedan je ranjen nakon što je napadač snajperista otvorio vatru iz susedne zgrade.
Pucnjava u Dalasu, dvoje mrtvih, jedna osoba ranjena. Snajperista se ubio. Foto: Youtube
Zvanične informacije policije
Prema saopštenju Dalaske policije, jedna osoba je odmah izgubila život, dok su još dve prevezene u bolnicu. Kasnije je NBC News izvestio da je i drugi imigrant podlegao povredama.
- Preliminarna istraga je utvrdila da je osumnjičeni otvorio vatru na vladinu zgradu iz susedne zgrade - navela je policija.
Pucnjava u Dalasu, snajperista pucao na imigracioni centar, ima ranjenih. Foto: CNN
Reakcija Ministarstva za unutrašnju bezbednost
Sekretarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem potvrdila je na mreži X da se napadač upucao. Takođe je naglasila da motiv pucnjave za sada nije poznat.
Snajperska puška i kraj napada
Kako prenosi Fox 4, napadač je koristio snajpersku pušku. Kada mu se policija približila, oduzeo je sebi život.
