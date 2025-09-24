Slušaj vest

Dvoje imigranata u kancelariji američke Imigracione službe (ICE) u Dalasu je ubijeno, a jedan je ranjen nakon što je napadač snajperista otvorio vatru iz susedne zgrade.

Pucnjava u Dalasu, dvoje mrtvih, jedna osoba ranjena. Snajperista se ubio. Foto: Youtube

Zvanične informacije policije

Prema saopštenju Dalaske policije, jedna osoba je odmah izgubila život, dok su još dve prevezene u bolnicu. Kasnije je NBC News izvestio da je i drugi imigrant podlegao povredama.

- Preliminarna istraga je utvrdila da je osumnjičeni otvorio vatru na vladinu zgradu iz susedne zgrade - navela je policija.

Pucnjava u Dalasu, snajperista pucao na imigracioni centar, ima ranjenih. Foto: CNN

Reakcija Ministarstva za unutrašnju bezbednost

Sekretarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem potvrdila je na mreži X da se napadač upucao. Takođe je naglasila da motiv pucnjave za sada nije poznat.

Snajperska puška i kraj napada

Kako prenosi Fox 4, napadač je koristio snajpersku pušku. Kada mu se policija približila, oduzeo je sebi život.

