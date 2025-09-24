Slušaj vest

Ukrajina je napala ruski lučki gradNovorosijsk dronovima i mornaričkim dronovima, oštetivši nekoliko zgrada, rekao je guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev.

Prema ruskim vlastima, najmanje dve osobe su poginule, a šest je ranjeno. Ove tvrdnje nisu mogle biti nezavisno potvrđene. Ukrajina se još nije oglasila povodom napada.

Vlasti tog grada, važne crnomorske luke sa terminalima za izvoz energije i žitarica, proglasile su vanredno stanje. U napadu je pogođen Kaspijski cevovodni konzorcijum (KCP), a dva zaposlena u toj kompaniji su povređena.

Međutim, portparol KPC-a je rekao da njihov obližnji terminal i dalje radi. Demetra Holding, kompanija koja upravlja dva terminala za žito u Novorosijsku, saopštila je da nije bilo oštećenja na njihovoj infrastrukturi.

Ukrajina sve više cilja rusku energetsku i lučku infrastrukturu kako bi smanjila prihode koje Moskva koristi za finansiranje rata. A regionalne vlasti u Krasnodaru, takođe na jugu Rusije, upozorile su na pretnju od ukrajinskih pomorskih dronova crnomorskoj luci Tuapse, naređujući stanovnicima da evakuišu to područje.

Novorosijsk, koji se nalazi na ruskoj obali Crnog mora, postao je ključna baza ruske Crnomorske flote nakon ponovljenih ukrajinskih napada na okupirani Krim.

Novorosijsk je najveća ruska luka na Crnom moru i ključna tačka za izvoz nafte, žitarica, uglja, mineralnih đubriva i brojnih drugih tereta na evropska i svetska tržišta, a istovremeno poseduje specijalizovani terminal za Kaspijski cevovodni konzorcijum (KCP), koji transportuje većinu kazahstanske i deo ruske nafte.

Napad je, kako se navodi, pogodio centar grada usred bela dana, oštetivši hotel Novorosijsk, oko dva kilometra od luke, kao i najmanje pet okolnih zgrada. Kaspijski gasovodni konzorcijum potvrdio je da je njegova kancelarija u gradu oštećena.