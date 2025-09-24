Slušaj vest

Ruske snage izvele su kombinovani napad na prostore jedne od jedinica za obuku ukrajinskih Kopnenih snaga, pri čemu su korišćena i dva balistička projektila Iskander. U napadu je bilo žrtava među vojnim osobljem, potvrdile su ukrajinske Kopnene snage.

U zvaničnom saopštenju navodi se kako, uprkos preduzetim bezbednosnim merama, žrtve nije bilo moguće u potpunosti izbeći zbog preciznog pogotka u sklonište.

- Danas, 24. septembra, neprijatelj je izveo kombinovani udar na prostorije jedne od jedinica za obuku ukrajinskih Kopnenih snaga. Među korišćenim oružjem bila su i dva balistička projektila Iskander - stoji u objavi.

Na mestu događaja nalaze se sve relevantne hitne službe, a povređenima se pruža sva potrebna medicinska pomoć.

Iz Kopnenih snaga takođe su poručili kako kontinuirano rade na opremanju centara za obuku, poligona i drugih vojnih objekata pouzdanim skloništima kako bi se sačuvali životi i zdravlje osoblja.