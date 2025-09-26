Slušaj vest

U tekstu se navodi da diplomate neće moći da obavljaju kupovinu u veleprodajnim lancima kao što su Costco, Sam's Club ili BJ's Wholesale Club, uz preciziranje da spisak zabranjenih prodavnica nije iscrpan.

List Vašington post je ocenio da je to "neobičan čin pritiska na diplomate".

U tekstu se navodi da iranske diplomate treba da dobiju dozvolu od Biroa za strane misije Stejt departmenta ako žele da kupuju luksuznu robu dok su u SAD.

"Nećemo dozvoliti iranskom režimu da dozvoli svojim verskim elitama da kupuju u SAD dok primoravaju svoj narod u Iranu da trpi siromaštvo i ozbiljne nestašice osnovnih potrepština", napisao je zamenik portparola Stejt departmenta Tomi Pigot (Tommy Pigot) na platformi Iks (X).

U dekretu je luksuzna roba definisana kao ona koja košta više od 1.000 dolara. Vozila vredna više od 60.000 dolara takođe su klasifikovana kao luksuzna kupovina.

Kao domaćin UN, SAD dozvoljavaju nekoliko zemalja sa kojima nemaju diplomatske odnose da održavaju misije i putuju u Njujork.

Međutim, ove zemlje, kao i neke druge, suočavaju se sa ograničenjima u vezi sa putovanjima u SAD.

Diplomate iz Belorusije, Kine, Kube, Eritreje, Irana, Severne Koreje, Rusije, Sirije i Venecuele su sve dužne da obaveste Stejt department ako putuju više od 40 kilometara od centra Njujorka ili 40 kilometara od Bele kuće ako imaju predstavništvo u Vašingtonu.