Supertajfun Ragasa, jedna od najjačih oluja koje su pogodile Azijuposlednjih godina. U sredu je udario na Hong Kong i južnu obalu Kine, donoseći talase više od visine ulične rasvete.

Oluja je paralisala život u regionu nakon što je za sobom ostavila smrtonosna razaranja na Tajvanu i Filipinima, gde je poginulo najmanje 27 osoba, prenosi AP News.

Gotovo dva miliona evakuisanih u Kini

U južnoj kineskoj provinciji Guangdong, ekonomskom centru zemlje, evakuisano je skoro 1,9 miliona ljudi. Meteorološka stanica u gradu Čuandao zabeležila je udare vetra od 241 km/h, što je najjače zabeleženo u gradu Đangmen otkako postoje merenja.

Državna televizija CCTV izvestila je da je tajfunstigao do obale ostrva Hailing oko 17 časova po lokalnom vremenu, sa vetrovima od 144 km/h. Snažan vetar čupao je drveće i oštećivao zgrade, dok je obilna kiša značajno smanjila vidljivost.

Zbog očekivanog kretanja tajfuna prema zapadu, u četvrtak su obustavljene železničke linije u Guangksiju. Vlasti su izdvojile desetine miliona dolara za pomoć pogođenim područjima.

U više gradova zatvorene su škole i fabrike, a saobraćaj privremeno obustavljen. U mestima udaljenijim od epicentra udarca, život se postepeno normalizuje kako vetar slabi.

Hong Kong i Makao pod udarom vetra i talasa Stanovnike Hong Konga rano ujutro probudili su snažni udari vetra. Na društvenim mrežama deljeni su prizori srušenih kranova koji su se opasno njihali. Vetar je odneo delove krova sa pešačkog mosta i oborio stotine stabala širom grada. Jedno plovilo se zabilo u obalu, razbivši staklene ograde.

Područja uz reke i šetališta bila su poplavljena, uključujući biciklističke staze i igrališta. U bolnicama je zbrinuto 90 povređenih osoba. Video na kojem se vidi kako voda provaljuje kroz vrata hotela i plavi unutrašnjost postao je viralan.

U obližnjem Makau, poznatom po kazinima, ulice su se pretvorile u bujice pune krhotina.

Radnje i škole zatvorene su, a letovi otkazani. Stotine ljudi potražilo je sklonište u privremenim centrima, dok su spasilačke ekipe gumenim čamcima izvlačile zarobljene stanovnike. U nižim, poplavljenim područjima preventivno je isključena struja.

Najjači tajfun godine

Opservatorija u Hong Kongu saopštila je da je Ragasa imala stalne vetrove u blizini centra od oko 195 km/h, dok je grad zaobišla na udaljenosti od stotinak kilometara. Oluje sa vetrovima jačim od 185 km/h klasifikuju se kao supertajfuni kako bi stanovništvo bilo upozoreno na ekstremnu opasnost.

Prema analizi opservatorije, Ragasa je najjači tropski ciklon na severozapadnom Pacifiku i u Južnom kineskom moru ove godine. Preliminarna merenja svrstavaju ga na drugo mesto najjačih oluja u Južnom kineskom moru od 1950. godine, izjednačavajući se sa tajfunima Saola (2023) i Jagi (2024).

Razaranje na Tajvanu i Filipinima

Pre nego što je stigla do Kine, Ragasaje odnela živote i nanela veliku štetu na Tajvanu i Filipinima.

Na Tajvanu je poginulo 17 osoba nakon što su obilne kiše u utorak izazvale izlivanje akumulacionog jezera u okrugu Hualien. Bujice blata uništile su most i pretvorile puteve u reke koje su odnosile automobile i nameštaj.

Spasioci su uspeli da stupe u kontakt sa više od 100 ranije nedostupnih ljudi. Ukupno su povređene 32 osobe.

Na severu Filipina zabeleženo je najmanje 10 smrtnih slučajeva. Među žrtvama je bilo sedam ribara koji su se utopili nakon što je njihov brod zahvatio olujni vetar i ogromni talasi kod grada Santa Ana. Pet ribara i dalje se vodi kao nestalo.