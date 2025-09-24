Slušaj vest

Zemljotresmagnitude 3 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u sredu, 24. septembar 2025 u 17,06 časova, na području Sicilije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.2692 i dužine 14.8285, zapadno od grada Mesina.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 129.2 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)

