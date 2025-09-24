Zemljotres magnitude 3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je italijansko ostrvo Siciliju. Epicentar je bio zapadno od grada Mesine.
JAK POTRES
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO SICILIJU: Epicentar zapadno od grada Mesine!
Zemljotresmagnitude 3 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u sredu, 24. septembar 2025 u 17,06 časova, na području Sicilije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.2692 i dužine 14.8285, zapadno od grada Mesina.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 129.2 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)
