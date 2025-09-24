Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da iako je bilo nade da će sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina u avgustu na Aljasci doneti neki pomak, Putin se, kako je naveo, i dalje drži svojih ciljeva.

"Mislim da smo oduvek znali da su njegove namere da zauzme Donjeck, na primer, i on je to otvoreno definisao. Mislim da imamo nadu, pošto smo jedina zemlja na svetu koja zaista može da razgovara sa obema zemljama koje su uključene u ovo mi smo jedini koji možemo da razgovaramo sa Ukrajinom i Rusijom, i svi su nas ohrabrivali da igramo tu ulogu. U nekom trenutku ta uloga bi mogla da se završi", rekao je Rubio u intervjuu za NBC News.

On je istakao da je predsednik SAD već izrazio duboko razočaranje Putinovim "smerom" i apelovao na evropske zemlje da pooštre sankcije Rusiji, posebno one koje i dalje kupuju rusku naftu i gas.

"Trenutno postoje zemlje u Evropi koje i dalje kupuju ogromne količine nafte i prirodnog gasa od Rusije, što je apsurdno. Mislim, traže od SAD da uvedu više sankcija, ali postoje zemlje u Evropi koje ne čine dovoljno. Zato mislim da treba da urade više", istakao je američki državni sekretar.

Donald Tramp, Volodimir Zelenski i Marko Rubio u Beloj kući Foto: EPA Jim Lo Scalzo Pool

I Tramp, dodao je Rubio, ima mogućnost da učini više, i razmatra da učini više "zbog pravca u kom se ovo kreće". On je podvukao da je Tramp nasledio ovaj rat i "sve što želi jeste da ga okonča".

"I učiniće sve što može, daće mu svaku šansu za uspeh. Čim pojačamo sankcije i sve ostalo, naša sposobnost da delujemo kao posrednik u postizanju mira je smanjena, a ovaj rat se onda nastavlja još dve godine i stotine hiljada ljudi će poginuti. Zato pokušavamo da to izbegnemo. Nadamo se da ćemo to izbeći", naglasio je Rubio.

Kako je naveo, to zavisi od Putina.

"Ako odluči da ne prihvati tu ponudu, onda ćemo, nažalost, morati da uradimo ono što moramo", upozorio je američki državni sekretar.

Rubio je dodao da je Tramp učinio više nego što je Džozef Bajden ikada učinio da okonča rat, optuživši bivšeg američkog predsednika da "čak nije ni imao plan za rat".