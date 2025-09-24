Slušaj vest

Gradonačelnik Londona Sadik Kan nazvao je Donalda Trampa "rasistom, seksistom, mizoginim" i "islamofobom" nakon što je američki predsednik u svom obraćanju u Ujedinjenim nacijama ponovo napao London.

Trampovi napadi na London i tvrdnje o šerijatu

Tokom obraćanja Generalnoj skupštini UN, Tramp je kritikovao Veliku Britaniju, a posebno London, tvrdeći da grad vodi "užasan gradonačelnik" i da se grad promenio u negativnom smislu.

Jedna od njegovih tvrdnji bila je da London želi da funkcioniše pod šerijatskim zakonom, za šta nema nikakvih dokaza.

- Gledam London, gde imate užasnog gradonačelnika i grad se toliko promenio. Sada oni žele da pređu na šerijatski zakon. Ali vi ste u drugoj zemlji, ne možete to da radite - rekao je Tramp.

Kanov odgovor

- Mislim da je predsednik Tramp pokazao da je rasista, seksista, mizogin i islamofob - rekao je Kan.

Dodao je da će se javnost pitati "šta je to u vezi sa ovim muslimanskim gradonačelnikom, koji vodi liberalan, multikulturalan, progresivan i uspešan grad, što znači da očigledno ne plaćam kiriju u glavi Donalda Trampa."

- Kada ljudi govore određene stvari, ponašaju se na određeni način, morate da im verujete - naglasio je Kan.

Sadik Kan Foto: AP / Matt Dunham

Tramp optužuje Kana za kriminal i imigraciju

Tramp je takođe okrivio Kana za navodno "eksplozivan rast kriminala" u Londonu i nazvao ga "katastrofom" kada je reč o imigraciji.

Njegove izjave, koje je dao u avionu Er Fors 1 na povratku iz Londona posle državne posete, navele su portparola gradonačelnika da oštro brani grad.

- London je najveći grad na svetu, bezbedniji od većih američkih gradova, i zadovoljni smo što beležimo rekordan broj američkih građana koji se sele ovde.

Dugotrajni sukob Kan - Tramp

Sukob između Kanа i Trampa traje još od 2015. godine, kada je tadašnji predsednički kandidat pozvao na "potpuno i apsolutno zatvaranje" granica SAD za muslimane.

Za razliku od Kanа, kolege iz Laburističke vlade trudile su se da održe korektne odnose s Trampom zbog trgovine i carina. Britanska čelična industrija pogođena je carinom od 25%, dok su druge zemlje dobile 50%.

Neprijatni trenuci za britanskog premijera

Napet odnos Kan - Tramp doveo je do neprijatne situacije i za britanskog premijera tokom Trampove posete Škotskoj u julu.

Tada je Tramp nazvao Kana "zlobnom osobom" koja je uradila "užasan posao", na šta je Kir Starmer kroz osmeh odgovorio: "On je moj prijatelj."