Milijarder pedofil Džefri Epštajn navodno je dovodio mlade ženske modele da poziraju kako bi njihovi likovi bili pretvoreni u ručno izrađene figure za šahovsku tablu na kojoj je on prikazan kao kralj.

Žene koje su nazvane "kraljicama", navodno su osoblju jednog njujorškog fotostudija 2016. rekle da su deo šahovskog kluba i da su tokom nekoliko meseci dolazile u studio da poziraju za fotografije u modernim odevnim kombinacijama, prenosi Dejli mejl.

Koristeći njihove fotografije, osoblje je potom napravilo 3D skulpture svakog komada potrebnog za šahovsku garnituru, osim dvojice kraljeva.

Epštajn, koji je izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji 2019. godine, pojavio se na kraju procesa da bi mu se napravile fotografije kako bi i on mogao da bude pretvoren u figuru kralja. Još jedan deo figure bio je modelovan prema drugom muškarcu koji je došao sa tim ženama.

Serija fotografija prikazuje Epštajna obučenog u crno-belu ogrtač, sa zlatnom, draguljima ukrašenom krunom na glavi. Nepoznate žene takođe se pojavljuju obučene u štikle i moderne kombinacije dok poziraju da budu njegove kraljice i pešaci.

Navodno je ovaj finansijer i seksualni prestupnik platio 5.000 dolara za 36 šahovskih figura koje su isklesane iz kamene mase slične peskovitom kamenu. Ovo je usledilo nakon novih otkrića koja su izašla u javnost o kontaktima vojvotkinje od Jorka sa Epstajnom.

"Mail On Sunday" otkrio je kako je Sara Ferguson, poznata i kao "Fergi", pisala Epstajnu i izvinjavala mu se zato što ga je javno osudila u saopštenju nakon njegove osude za seksualna dela nad decom.

U novoobjavljenoj prepiskci, Sara je uputila ponižavajuće izvinjenje Epštajnu 2011. godine, samo nekoliko nedelja nakon što je javno rekla da je prekinula svaku vezu s njim. Ona je tvrdila da mu se izvinjava jer ju je on finansijski "izbavio" i insistirala je da je to učinila samo da spase svoju karijeru kao autorke knjiga za decu.

Procureli, bombastični imejl prikazuje Sarino "nevešto izvinjenje" osuđenom seksualnom prestupniku.