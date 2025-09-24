Slušaj vest

Više od 20 ljudi je ranjeno u sredu od gelera nakon što je dron iz Jemena eksplodirao u letovalištu Eilat, samo nekoliko dana nakon što je drugi dron Hutaudario u hotel u ovom gradu na Crvenom moru.

Evakuacija

Hitna pomoć je saopštila da su među povređenima muškarci od 60 i 26 godina, koji su u teškom stanju, kao i tridesetogodišnjak sa lakšim povredama. Još 19 osoba zadobilo je lakše rane.

Većina povreda naneta je gelerima. Izraelske vazduhoplovne snage poslale su helikopter koji je prebacio teško ranjene u bolnicu Soroka u Beršebi, dok su ostali u bolnici Joseftal u Eilatu, najmanjoj opštoj bolnici u zemlji.

Snimci napada prikazuju mesto udara u blizini hotela u trgovačkoj zoni.

Neuspeh sistema Gvozdena kupola

Vojska je priznala da pokušaji presretanja drona nisu uspeli, iako su ispaljena dva presretača iz sistema "Gvozdena kupola". Sirene su, prema protokolu, upozorile stanovništvo na napad. Vazduhoplovstvo je pokrenulo istragu o neuspehu odbrane.

Huti još uvek nisu preuzeli odgovornost za napad

Za napad u sredu niko odmah nije preuzeo odgovornost, iako su Huti koje podržava Iranviše puta gađali Eilat.

Prošle nedelje dron je pogodio ulaz u hotel, nanevši materijalnu štetu, ali bez žrtava. Ranije ovog meseca, u napadu Huta pogođen je i aerodrom Ramon u blizini grada, prouzrokujući štetu, a ranjena je i jedna osoba.

Talas napada od marta

Od 18. marta, kada je IDF obnovio ofanzivu protiv Hamasa u Gazi, Huti iz Jemena ispalili su skoro 90 balističkih raketa i najmanje 40 dronova na Izrael.

Izraelsko vazduhoplovstvo je u više navrata izvelo udare na vojnu infrastrukturu u luci Hodejdapod kontrolom Huta, a poslednji put prošle nedelje.