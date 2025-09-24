Napad se dogodio u kancelariji Federalne službe za imigraciju i carinu

Direktor FBI Kaš Patel objavio je fotografiju neiskorišćenih metkova koje je koristio napadač, koji je ranije danas u Dalasu usmrtio najmanje tri osobe.

Na fotografijama se vide neispucani meci sa ugraviranim natpisom "ANTI-ICE".

Napad se dogodio u kancelariji Federalne službe za imigraciju i carinu (ICE) u Dalasu, kada je napadač otvorio vatru na pritvorenike, a potom sebi oduzeo život.

Tri osobe su ranjene u pucnjavi, od čega su dve podlegle povredama i umrle. NBC navodi da broj stradalih u kancelariji ne uključuje osobu koja je pucala. Niko od službenika nije povređen u pucnjavi.

Portparol ICE rekao je da se informacije o ovom događaju menjaju iz časa u čas.

Sekretarka Ministarstva za nacionalnu bezbednost Kristi Noem rekla je u objavi na društvenoj mreži Iks da je bilo više povređenih i smrtnih slučajeva i da je strelac mrtav.

Na njenu objavu nadovezao se i potpredsednik SAD Džej Di Vens koji je rekao da opsesivni napad na organe reda, posebno na ICE, mora da prestane.