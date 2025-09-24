Redžep Tajip Erdogan je zaustavljen blizu Generalner skupštine UN i nije mogao da pređe ulicu zbog kolone vozila Donalda Trampa.
PROŠAO KAO MAKRON
ERDOGAN ZAUSTAVLJEN U NJUJORKU! Policija mu nije dozvolila da pređe ulicu, pogledajte njegovu reakciju! (VIDEO)
U Njujorku policija nije dozvolila predsedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu da pređe ulicu zbog prolaska predsedničke kolone, prenosi "Asošiejted pres".
Prema navodima britanske televizije Skaj njuz, najverovatnije se radilo o vozilu predsednika SAD Donalda Trampa.
- U utorak je tursku delegaciju takođe zaustavila policija, zbog čega je predsednik Redžep Tajip Erdogan bio prinuđen da sačeka kako bi prešao ulicu - navodi se u izveštaju, prenose RIA Novosti.
Istog dana, policija u Njujorku zaustavila je i vozilo francuskog lidera Emanuela Makrona zbog prolaska kolone američkog predsednika.
Da bi rešio situaciju, francuski predsednik morao je lično da pozove svog američkog kolegu.
(Kurir.rs/Novosti.rs/Preneo: V.M.)
