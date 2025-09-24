Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski održao je oštar govor pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku, pozivajući svetske lidere da preduzmu hitne mere protiv Rusije.

Njegove reči su usledile ubrzo pošto je predsednik SAD Donald Tramp promenio kurs, rekavši da Ukrajina može da vrati celu svoju teritoriju.

Zelenski je započeo svoj govor pragmatičnom porukom, naglašavajući da u današnjem svetu samo sila može garantovati mir.

"Samo mi možemo garantovati sopstvenu bezbednost", rekao je okupljenim liderima.

"Nema garancija bezbednosti, osim prijatelja po oružju".

Upozorio je da se "ruski rat protiv njegove zemlje nastavlja i da ljudi i dalje umiru svake nedelje". Naglasio je da nema prekida vatre jer ga Rusija odbija.

"Rusija je otela hiljade ukrajinske dece, a mi smo vratili samo neka od njih. Zahvaljujem svima koji su pomogli, ali koliko će vremena trebati da se svi vrate kući?", upitao je Zelenski.

Opisujući ruske postupke, rekao je da se "ludilo nastavlja", napominjući da je 19 ruskih dronova nedavno narušilo poljski vazdušni prostor, a samo četiri su oborena.

"Srećom, nisu bili Šahed ili nešto gore, inače bi posledice bile strašne", dodao je. Takođe je pomenuo da je Estonija morala da sazove sednicu Saveta bezbednosti prvi put u istoriji jer su ruski borbeni avioni namerno ušli u njen vazdušni prostor.

"Bog je spasao Trampa"

Ukrajinski predsednik se takođe osvrnuo na nedavne događaje u Sjedinjenim Državama kako bi naglasio temu nasilja i potrebe za snagom. Podsetio se pokušaja atentata na Donalda Trampa.

"Vaša Ekselencijo, juče je predsednik Tramp stajao ovde u ovoj sali, a Bog ga je spasao od pokušaja atentata tokom kampanje. Ispaljen je hitac, a samo delić inča mu je spasao život."

Zelenski je takođe pomenuo ubistvo desničarskog uticajnog čoveka Čarlija Kirka i Ukrajinku koja je izbodena na smrt u Americi, koristeći ove primere da kaže UN koliko je važno biti spreman da se zauzme za sebe.

"Zaustavite Rusiju sada"

U ključnom delu svog govora, uputio je direktan poziv na akciju. „Putin će nastaviti da gura rat napred, šire i dublje... Ukrajina je samo prva. Ruski dronovi već lete po celoj Evropi.“ Rekao je liderima da je zaustavljanje rata sada jeftinije nego kasnije izgradnja podzemnih vrtića ili masivnih bunkera.

"Zaustaviti Putina sada je jeftinije nego pokušati zaštititi svaku luku od terorista morskim dronovima. Zaustaviti Rusiju sada je jeftinije nego se pitati ko će biti turista koji će stvoriti dron sa nuklearnom bojevom glavom. Zaustavite Putina sada ili patite i platite", rekao je Zelenski.