Bivši ruski zvaničnik Boris Avakjan, koji je u utorak pobegao sa suda u Sankt Peterburgu, pronađen je mrtav u jermenskom konzulatu smeštenom na gradskom ostrvu Vasiljevski, izvestili su ruski mediji, piše Meduza.

Prema pisanju lokalnog medija Fontanka, Avakjan je nekada vodio najveću carinsku brokersku kompaniju u Velikoj luci Sankt Peterburg.

Svoju karijeru u državnoj službi započeo je 2010. godine kao zamenik šefa kancelarije Rosimušestva (Ruske savezne agencije za upravljanje imovinom) u Lenjingradskoj oblasti, da bi 2014. bio imenovan za zamenika načelnika Odeljenja za nadzor zemljišta Državne službe za registraciju.

Optužbe za proneveru i prvi beg

Avakjan se 2016. godine našao među 20 osumnjičenih u velikom krivičnom postupku zbog neplaćenih carinskih računa u iznosu većem od 4,2 milijarde rubalja (preko 50 miliona dolara).

Boris Avakjan Foto: Printscreen/X

List Komersant izvestio je da je tada uspeo da pobegne iz kućnog pritvora, prvo u Evropu, a potom u Jermeniju.

Tamo je učestvovao u jermenskoj revoluciji 2018. godine i kasnije radio u vladi Republike Nagorno-Karabah. Ponovno je uhapšen 2021. u jednom restoranu u Sankt Peterburgu.

Medijski izveštaji navode da je i u Jermeniji za njim bila raspisana poternica zbog ilegalnog prelaska granice i pranja novca.

Ugovor s vojskom i novo hapšenje

U avgustu ove godine, ruski istražitelji obustavili su postupak protiv Avakjana nakon što je potpisao ugovor s Ministarstvom odbrane o učestvovanju u ratu. Međutim, već u septembru je ponovno uhapšen jer je utvrđeno da je raskinuo vojni ugovor.

U utorak, 23. septembra, sud u Sankt Peterburgu razmatrao je predlog za ponovno otvaranje slučaja protiv njega.

Dok su sudije većale, Avakjan je uspeo da pobegne iz zgrade. Prema Fontanki i drugim lokalnim medijima, izašao je napolje na pauzu za cigaretu i više se nije vratio, već je potražio sklonište u jermenskom konzulatu.