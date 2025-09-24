Nije postojala dozvola za njihovo postavljanje

Nije postojala dozvola za njihovo postavljanje

Slušaj vest

Policija u Vašingtonu uklonila je danas statue koje su prikazivale predsednika Donalda Trampa i osuđenog seksualnog predatora, Džefrija Epštajna, kako se drže za ruke, prenose danas američki mediji.

Bronzane statue iznenada su se pojavile u utorak, kod tržnog centra Nešenel Mol u Vašingtonu, preneo je Njujork tajms. Na ploči ispod statua bila je ispisana rečenica "Najbolji prijatelji zauvek".

Pored toga bilo je ispisano i "Slavimo dugogodišnju povezanost predsednika Trampa i njegovog 'najbližeg prijatelja' Džefrija Epštajna. Odvojeno su urezani i stihovi iz pisma za koje mediji tvrde da ga je Tramp uputio Epštajnu povodom 50. rođendana.

Policija je saopštila da su statue uklonjene jer nije postojala dozvola za njihovo postavljanje. Poreklo statua, kao ni njihov autori, nisu poznati, navodi list.

Kratko prisustvo ovih skulptura, samo milju daleko od Bele kuće, imalo je za cilj da podseti na nepopularno prijateljstvo Trampa sa Epstajnom, navodi Njujork tajms.

Ova instalacija najnovija je u nizu satiričih statua koje su se pojavile u Vašingtonu od oktobra 2024.

Tramp je nastojao da minimizira svoju vezu sa Epstajnom, sa kojim je bio prijatelj 15 godina, a njihovo poznanastvo se našlo u fokusu pažnje javnosti nakon što ministarstvo pravde nije javno objavilo neke od dosijea vezanih za slučaj Epstajn.