(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) UKRAJINCI SNIMILI BRUTALAN ZLOČIN! Rusi ubili porodicu, ćerku koristili kao živi štit?!
Snimak koji je 24. septembra objavio Treći armijski korpus Ukrajine navodno prikazuje ruske vojnike kako upadaju u kuću, pucaju na porodicu i otimaju devojčicu da bi je koristili kao živi štit tokom povlačenja iz sela Šandriholove u Donjeckoj oblasti, piše Kijev post.
Presretnuta komunikacija ruskih vojnika
Uz snimak je objavljena i presretnuta radijska komunikacija, u kojoj se, prema navodima ukrajinskih snaga, čuje komandant s pozivnim znakom "Bali" kako naređuje pogubljenje svih na koje naiđu, uključujući i civile.
- Još pre početka napada na selo, komandant Ruske Federacije s pozivnim znakom "Bali" izdao je naredbu za uništenje civilnog stanovništva, uputstva da se deluje brzo i da se "ubije svako bez razlike" - navedeno je u objavi.
U nastavku se čuje kako Bali dodaje: "Pa, ne računajući decu."
Ubijena porodica i otmica devojčice
Video prikazuje trenutak kada ruski vojnici upadaju u kuću, nakon čega sledi pojašnjenje da je porodica ubijena, a devojčica iskorišćena kao živi štit. Na snimku se vidi kako dvojica vojnika nose dete između sebe dok traže zaklon pod paljbom i eksplozijama granata.
Dron potom prikazuje zamućeno telo na zemlji, za koje se pretpostavlja da pripada članu porodice.
- Neprijateljska jedinica ušla je u stambenu zgradu i streljala mirne stanovnike, roditelje deteta. Rusi su oteli devojčicu i nastavili napad, držeći je kao taoca kako bi sprečili da budu ubijeni - navodi Treći armijski korpus.
Sudbina otete devojčice za sada je nepoznata.
Apel civilima na prvoj liniji
Treći armijski korpus i Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) uputili su zajednički apel civilima koji žive u blizini prve linije fronta da se što pre evakuišu.
Iako su ukrajinske jedinice i ranije izveštavale o pogubljenjima civila od strane ruskih trupa, uglavnom na osnovu svedočenja zarobljenih vojnika, ovo je jedan od retkih slučajeva gde je zločin zabeležen kamerom.
Ruske snage su već bile optuživane da se tokom borbi prerušavaju u civile, što se prema međunarodnom humanitarnom pravu smatra ratnim zločinom poznatim kao "perfidija" ili izdaja.