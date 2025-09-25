Slušaj vest

Snimak koji je 24. septembra objavio Treći armijski korpus Ukrajine navodno prikazuje ruske vojnike kako upadaju u kuću, pucaju na porodicu i otimaju devojčicu da bi je koristili kao živi štit tokom povlačenja iz sela Šandriholove u Donjeckoj oblasti, piše Kijev post.

Presretnuta komunikacija ruskih vojnika

Uz snimak je objavljena i presretnuta radijska komunikacija, u kojoj se, prema navodima ukrajinskih snaga, čuje komandant s pozivnim znakom "Bali" kako naređuje pogubljenje svih na koje naiđu, uključujući i civile.

- Još pre početka napada na selo, komandant Ruske Federacije s pozivnim znakom "Bali" izdao je naredbu za uništenje civilnog stanovništva, uputstva da se deluje brzo i da se "ubije svako bez razlike" - navedeno je u objavi.

U nastavku se čuje kako Bali dodaje: "Pa, ne računajući decu."

Ubijena porodica i otmica devojčice Video prikazuje trenutak kada ruski vojnici upadaju u kuću, nakon čega sledi pojašnjenje da je porodica ubijena, a devojčica iskorišćena kao živi štit. Na snimku se vidi kako dvojica vojnika nose dete između sebe dok traže zaklon pod paljbom i eksplozijama granata.

Dron potom prikazuje zamućeno telo na zemlji, za koje se pretpostavlja da pripada članu porodice.

- Neprijateljska jedinica ušla je u stambenu zgradu i streljala mirne stanovnike, roditelje deteta. Rusi su oteli devojčicu i nastavili napad, držeći je kao taoca kako bi sprečili da budu ubijeni - navodi Treći armijski korpus.

Sudbina otete devojčice za sada je nepoznata.

Apel civilima na prvoj liniji

Treći armijski korpus i Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) uputili su zajednički apel civilima koji žive u blizini prve linije fronta da se što pre evakuišu.

Iako su ukrajinske jedinice i ranije izveštavale o pogubljenjima civila od strane ruskih trupa, uglavnom na osnovu svedočenja zarobljenih vojnika, ovo je jedan od retkih slučajeva gde je zločin zabeležen kamerom.