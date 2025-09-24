Slušaj vest

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se sa državnim sekretarom SAD Markom Rubijom u Njujorku, na marginama zasedanja Generalne skupštine UN.

Pre toga, Lavrov se sastao sa predsednicom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Mirjanom Špoljarić-Eger sa kojom je razgovarao o humanitarnim aktivnostima u ključnim oblastima, uključujući Ukrajinu, pojas Gaze, Siriju i Sudan.

Takođe je razgovarao sa slovačkim ministrom spoljnih poslova Jurajem Blanarom.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je danas da veruje da će Lavrov tokom sastanka sa državnim sekretarom SAD preneti američkoj strani stav Rusije o situaciji u Ukrajini.

Poslednji put Lavrov i Rubio su se sastali na marginama događaja ASEAN-a u Maleziji u julu ove godine.

Lavrov će u Njujorku održati niz bilateralnih sastanaka i učestvovati na multilateralnim događajima u okviru G20, BRIKS-om i ODKB-om i sastaće se sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom.

Lavrov će se obratiti Generalnoj skupštini UN 27. septembra.

Nedelja sastanaka Generalne skupštine na visokom nivou počela je u utorak.

