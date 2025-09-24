TRAGEDIJA U BRAZILU: Srušio se avion, ima mrtvih
Najmanje četiri osobe su poginule u udesu malog aviona kod brazilskog grada Akidauana, u oblasti Pantanal, preneli su danas lokalni mediji.
Među poginulima su kineski arhitekta Kongđijan Ju i brazilski filmski stvaralac Luiz Fernando Feres Kunja Feraz, preneo je CNN Brazil.
Kako je saopštila vatrogasna služba, sve četiri žrtve su muškarci koji su poginuli na licu mesta. Poginuli su i autor dokumentaraca Rubens Krispim i pilot Marselo Pereira de Baros.
Kako je saopštila filmska kuća ''Ole Produkoes'', grupa je trebalo da u oblasti Pantanal snimi dokumentarac “Planeta sunđera”.
Operacija potrage i spasavanja je trajala devet sati zbog nepristupačnog terena na kojem se avion srušio. Spasioci su tela žrtava izvukli iz olupine letelice.
Kako je saopštila filmska kuća, nesreća se dogodila kada je avion trebalo da sleti na jednu farmu. Za sada nema informacija o uzrocima udesa, a istraga će utvrditi sve okolnosti incidenta.
Kurir.rs/Telegraf/Agencije