Slušaj vest

Regionalni sud u Bolcanudoneo je presudu u slučaju silovanja finske turistkinje u Val Gardeni pre dve godine. Trojica sezonskih radnika sa Kosova, stari 21, 26 i 27 godina, proglašeni su krivima, prenosi albinfo.ch.

Kazne zatvora i odšteta

Dvojica muškaraca osuđena su na po šest godina zatvora, dok je treći dobio kaznu od četiri godine i osam meseci. Takođe, svi zajedno moraju da isplate mladoj ženi 60.000 evra odštete, navodi portal stol.it.

Blaže kazne od zahteva tužilaštva

Kazne su blaže od onih koje je tražilo tužilaštvo. Javna tužiteljka je zahtevala po deset godina zatvora za svakog optuženog i odštetu veću od 300.000 evra. I civilna strana u postupku tražila je isplatu tog iznosa.

Spor oko dokaza i odbrane Tokom suđenja pojavile su se poteškoće u vezi sa veštačenjem. Odbrana je tražila da stručnjak za čitanje sa usana analizira snimke bez zvuka kako bi se rasvetlili mogući nesporazumi u komunikaciji između žrtve i optuženih. Na kraju je odbrana zatražila oslobađanje. Zločin i dalji postupak