Kineski arhitekta Kongdžijan Ju, jedan od najboljih u svetu, koji je širom planete poznat kao otac koncepta "gradovi sunđeri", poginuo je u avionskoj nesreći u Brazilu zajedno sa još troje ljudi koji su bili u letelici, saopštila je lokalna policija.

Kongdžijan Ju (62) bio je referenca za održivi urbani razvoj. Koncept "grada sunđera" zasnivao se na zameni gradskih površina poroznim materijalima i zelenim površinama, kako bi se voda bolje apsorbovala u zemljište i gradovi efikasnije nosili sa rizicima od poplava.

Ostale tri žrtve bili su brazilski filmski stvaratelji Luis Fernando Feres da Kunja Feras i Rubens Krispim Mlađi, reditelji i producenti dokumentarnih filmova, kao i pilot i vlasnik aviona, preneo je grčki portal Protothema.

Uzrok nesreće, koja se dogodila u utorak uveče u ruralnom području Pantanala, ogromne močvarne oblasti u južnom delu Amazona, u saveznoj državi Mato Groso do Sul (centralno-zapadni Brazil) još nisu utvrđeni, saopštila je policija.

Kongdžijan Ju stigao je u Brazil početkom septembra kako bi učestvovao na Bijenalu savremene umetnosti u Sao Paulu, a zatim je otputovao u Pantanal da sa dvojicom filmskih stvaralaca snima dokumentarac.

- Njegov koncept "gradova sunđera" primenjen je na više od 1.000 projekata u 250 gradova - saopštila je CAU, naglasivši da je arhitekta "zastupao rešenja zasnovana na prirodi u borbi protiv urbanih poplava i posledica klimatske krize".

Ju je prošle nedelje učestvovao na Međunarodnom bijenalu arhitekture u Sao Paulu. Prema pisanju lista Estadao, kineski profesor se potom pridružio putovanju sa filmskim stvarateljima koji su snimali dokumentarac o njegovom radu.

Ju je stekao svetsku slavu kao arhitekta i urbanista kada je kineska vlada usvojila njegov koncept, koristeći rešenja zasnovana na prirodi za apsorpciju i zadržavanje vode, umesto betonske infrastrukture koja je uklanja.

Njegova ideja je od tada usvojena na stotinama mesta u Kini, kao i u urbanim područjima od Sjedinjenih Država do Rusije.

Turenskejp, pekinška firma za arhitekturu i dizajn koju je Ju osnovao 1998. godine, specijalizovana je za pejzažnu arhitekturu, urbani dizajn i ekološku restauraciju.