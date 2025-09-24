Slušaj vest

Jedan muškarac iz Modene šokirao je celu Italiju kada je neočekivano u programu uživo — prilikom davanja intervjua o smrti člana porodice — priznao da je ubio svoju majku!

Naime, Lorenco Кarbone (50) odjednom je počeo da jeca pred televizijskim kamerama i na kraju priznao da je dan ranije ubio majku (80) koja je bolovala od demencije.

- Ne znam zašto sam to uradio, ponekad je ponavljala iste stvari, nisam mogao više - rekao je pred kamerama, usled čega je voditelj emisije po obavezi odmah pozvao karabinjere, koji su uhapsili ubicu.

Telo starije žene u njenom domu pronašla je njegova sestra, nakon što je Lorenco nakratko napustio porodičan stan i otišao u kuću na selu. Međutim, pri povratku u stambenu zgradu gde mu je živela majka, novinarska ekipa ga je sačekala na ulazu, a Lorenco se, odgovarajući na njihova pitanja slomio pred kamerama i priznao sve.

Do ovog šokantnog intervjua došlo je pre godinu dana, a kako je navedeno, Lorenco je ubio svoju majku davljenjem.