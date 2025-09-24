Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obećao je da neće dozvoliti izraelskom premijeru Bendžaminu Netanjahuu da anektira Zapadnu obalu, izjavilo je šest osoba koje su upoznate sa situacijom, piše američki Politiko.

Dve od tih osoba su naglasile da je Tramp tokom sastanka sa arapskim liderima bio vrlo odlučan po tom pitanju, ističući da Izrael neće moći da prisvoji teritoriju koju trenutno kontroliše Palestinska uprava, a ne Hamas.

Prema dostupnim informacijama, prekid vatre koji bi okončao gotovo dvogodišnji rat između Izraela i Hamasa još nije ni blizu postizanja.

U isto vreme, Trampova administracija je predstavila "belu knjigu" u kojoj je izložen njihov plan za okončanje rata, uključujući obećanje o aneksiji i druge ključne tačke vezane za upravljanje i posleratnu bezbednost.

Tramp je pre sastanka sa osam arapskih lidera u sedištu Ujedinjenih nacija saopštilo da je to bio njegov "najvažniji" sastanak tog dana, ali nije davao izjave za novinare nakon što je napustio sastanak.

Do sada, učesnici razgovora nisu izneli zvanične detalje o sadržini diskusije.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je, s druge strane, opisao sastanak kao "plodonosan" tokom intervjua za Foks njuz, ali nije podelio konkretne informacije.

Erdogan i Tramp planiraju da se sutra ponovo sastanu u Beloj kući.

Arapski lideri su, međutim, izrazili frustraciju zbog Trampovog stava prema priznavanju palestinske države i njegove kontinuirane podrške izraelskim napadima na Hamas, koji su eskalirali početkom meseca, kada je Izrael pokušao da eliminiše zvaničnike Hamasa dok su se nalazili u Kataru na mirovnim pregovorima.

Na sastanku u utorak, cilj arapskih lidera bio je da impresioniraju američkog predsednika, upozoravajući da bi svaki izraelski upad na Zapadnu obalu mogao da ugrozi Avramove sporazume - ključni spoljnopolitički uspeh Trampove administracije, koji je doveo do normalizacije odnosa između Izraela i nekoliko arapskih zemalja.