Slušaj vest

Francuski srednjoškolac koji je ubo svoju nastavnicu muzičkog u lice danas na severoistoku Francuskebio je fasciniran oružjem i nacističkom ideologijom, rekle su vlasti.

Fasciniran nacizmom

Nastavnica je preživela napad i njen život nije u opasnosti, ali se 14-godišnjak nalazi na ivici smrti nakon što se ubo u vrat dok je policija pokušavala da ga uhvati kad je bežao iz škole na biciklu.

1/5 Vidi galeriju Neonacistička okupljanja u Nemačkoj Foto: Rüdiger Wölk / imago stock&people / Profimedia

Strasburška tužiteljka Klaris Taron rekla je novinarima da je učenik imao teško detinjstvo, da je bio u udomiteljskoj porodici gde je trpeo nasilje, posle čega je smešten u ustanovu.

- Moglo se primetiti da je zainteresovan za oružje i bilo šta vezano uz Drugi svetski rat, posebno nacizam - rekla je Taron.

Dodala je da ga je institucija već sankcionisala i da se nalazio pod prismotrom psihologa nakon što je crtao crteže nacističke tematike, uključujući i vojnika koji podiže desnu ruku u nacistički pozdrav.

1/21 Vidi galeriju Francuska policija Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia, Shutterstock

Napao je kuhinjskim nožem

Taron je rekla da je učenik ubo učiteljicu velikim kuhinjskim nožem u predvorju škole u gradu Benfeldu i da nije pokušavao da napadne druge učitelje pre nego što je pobegao.

Francuska ministarka obrazovanja Elizabet Born rekla je da se učenik nije ranije nasilno ponašao. Privremeno je već ranije bio izbačen iz škole pa je novi disciplinski postupak pokrenut nakon što je crtao SS simbole u svojoj beležnici, rekla je Born.

1/4 Vidi galeriju Bivši francuski premijer Fransoa Bajru u parlamentu Foto: EPA Teresa Suarez, EPA Christophe Petit Tesson

Bezbednost u francuskim školama predmet je intenzivne debate proteklih godina. U junu, tadašnji premijer Fransoa Bajru rekao je da će vlada testirati bezbednosna vrata u školama nakon što je školski pomoćnik uboden tokom pretrage torbi.