Slušaj vest

Advokati bivšeg brazilskog predsednika Žaira Bolsonara zatražili su od Vrhovnog suda Brazila da mu ukine meru kućnog pritvora, kao i zabranu korišćenja društvenih mreža, prenose danas lokalni mediji.

Prve restrikcije Bolsonaru određene su u julu, u okviru istrage aktivnosti njegovog sina, kongresmena Eduarda Bolsonara, koji je u inostranstvu nastojao da zastraši brazilske vlasti, preneo je G1 globo.

Tada je navedeno da postoje indicije da bivši predsednik finansira aktivnosti svog sina Eduarda. Eduardo Bolsonaro i bloger Paulo Figueiredo optuženi su da su u SAD delovali protiv brazilskih vlasti, u pokušaju da ometu krivični postupak u slučaju bivšeg predsednika.

Žair Bolsonaro i još sedam optuženih za pripremu državnog udara osuđeni su ranije ovog meseca, a bivšem predsedniku izrečena je kazna od 27 godina i tri meseca zatvora.

Zbog nepoštovanja zabrane korišćenja društvenih mreža, sudija Aleksandr de Moraes odredio je Bolsonaru meru kućnog pritvora koja je stupila na snagu 4. avgusta.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaPROTESTI ŠIROM BRAZILA: Moguće usvajanje amandmana kojim bi mogao da se pomiluje Žair Bolsonaro?
Žair Bolsonaro
PlanetaBOLSONARO IMA RAK KOŽE: Bivši brazilski predsednik otpušten iz bolnice
ap-eraldo-peres01-ap-eraldo-peres.jpg
PlanetaPOZLILO BIVŠEM PREDSEDNIKU BRAZILA: Bolsonaro hitno prebačen u bolnicu iz kućnog pritvora
bolsonaro.jpg
PlanetaBOLSONARO OSUĐEN NA 27 GODINA ZATVORA: Pokušao državni udar kako bi ostao na vlasti posle gubitka izbora
ap-eraldo-peres01-ap-eraldo-peres.jpg
PlanetaAMERIKA OŠTRO REAGOVALA NA PRESUDU BOLSONARU: "SAD će adekvatno odgovoriti na ovaj lov na veštice"
w-57500748-bolsonaro.jpg
PlanetaOSUĐEN BIVŠI BRAZILSKI PREDSEDNIK: Bolsonaro proglašen krivim za planiranje državnog udara
zair-bolsonaro.jpg