Francuski predsednik Emanuel Makron upozorio je u Njujorku da Iran ima "još samo nekoliko sati" da prihvati uslove Zapada i spase nuklearni sporazum, kako bi se izbeglo vraćanje međunarodnih sankcija.

Makron se danas sreo sa predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom kojem je poručio da je postizanje sporazuma o nuklearnom programu Teherana i dalje moguće kako bi se izbeglo vraćanje međunarodnih sankcija toj zemlji, ali da je za to preostalo "još samo nekoliko sati".

"Na Iranu je da ispuni legitimne uslove koje smo postavili", napisao je Makron na platformi X.

On je nabrojao spisak zahteva oko kojih nema kompromisa sa evropskim zemljama, a to je pun pristup svim lokacijama u Iranu za inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), transparentnost povodom zaliha obogaćenog uranijuma i trenutni nastavak pregovora.

Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

"Naš stav je jasan, Iran nikada ne sme da dođe do nuklearnog oružja", istakao je Makron, podsetivši da su, pošto Teheran nije ispunio svoje obaveze iz nuklearnog sporazuma, Francuska, Nemačka i Velika Britanija aktivirale proceduru u Savetu bezbednosti UN kojom se omogućava ponovno uvođenje sankcija.

Na marginama Generalne skupštine UN u toku su poslednji pokušaji da se postigne sporazum o kontroli nuklearnog programa Irana i izbegne vraćanje sankcija UN koje bi na snagu stupile u subotu u ponoć.

Uoči susreta sa iranskim predsednikom, Makron je za francuske medije izjavio da je potreban "finalni gest" Irana kako bi se izbeglo vraćanje sankcija. Pezeškijan je u svom govoru u UN, danas insistirao da njegova zemlja ne želi da razvije nuklearno oružje, odbacivši optužbe Zapada.