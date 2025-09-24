Netanjahu je pre dva dana poručio liderima zapadnih zemalja koje su priznale Palestinu da njegov odgovor mogu da očekuju posle sastanka sa Trampom.
Izraelski premijer o priznanju Palestine
NETANJAHU: Palestinska država neće biti uspostavljena, uskoro odgovor Izraela
Posle talasa priznanja palestinske države u proteklih desetak dana, izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je večeras da "sramotna predaja nekih lidera palestinskom terorizmu neće obavezati Izrael ni na šta".
„Palestinska država neće biti uspostavljena“, poručio je Netanjahu uoči odlaska u Njujork na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, gde se očekuje da će o tom pitanju razgovarati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.
Netanjahu je pre dva dana poručio liderima zapadnih zemalja koje su priznale Palestinu da njegov odgovor mogu da očekuju posle sastanka sa Trampom.
Kurir.rs/Agencije
