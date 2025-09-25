Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da je opcija obaranja borbenih aviona koji ulaze u vazdušni prostor NATO "na stolu“.

Njen komentar je usledio pošto je Rusija optužena da su njeni avioni ovog meseca više puta ulazili u vazdušni prostor članica NATO, uključujući Poljsku, Rumuniju i Estoniju.

Ursula FDL.jpg
Foto: Printscreen X

„Moje mišljenje je da moramo da branimo svaki kvadratni centimetar teritorije. To znači da ako dođe do upada u vazdušni prostor i nakon upozorenja, nakon što smo bili veoma jasni, naravno da je opcija obaranja aviona koji je narušio naš vazdušni prostor na stolu“, rekla je Fon der Lajen za CNN, prenosi Politiko.

Predsednica Evropske komisije je tako ponovila ono što je na marginama Generalne skupštine UN u utorak rekao američki predsednik SAD Donald Tramp, kada je na pitanje da li misli da zemlje NATO treba da obaraju ruske avione u svom vazdušnom prostoru odgovorio potvrdno

Kurir.rs/Politiko

