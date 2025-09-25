Slušaj vest

Danska policija saopštila je da je vazdušni prostor iznad međunarodnog aerodroma u Alborgu zatvoren zbog prisustva dronova.

"Aktivnosti dronova ometaju normalan rad aerodroma. Vazdušni prostor je zatvoren zbog aktivnosti dronova, a svi letovi su i dalje obustavljeni. Aerodrom trenutno ne funkcioniše dok traju bezbednosne provere i istraga", naveo je šef regionalne policije Jesper Bojgard, prenosi danski javni servis DR.

Prema njegovim rečima, policija i nadležne vlasti trenutno istražuju incident i preduzimaju neophodne korake kako bi se osigurala bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Bojgard je naglasio da vlasti rade zajedno kako bi situaciju stavile pod kontrolu i što pre ponovo otvorile vazdušni prostor.

U međuvremenu, aerodrom u Kopenhagenu ponovo je otvoren nakon što je u prethodnim satima bio pogođen sličnim problemom izazvanim dronovima.

