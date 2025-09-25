Slušaj vest

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio je jemenskoj militantnoj grupi Huti nakon današnjeg napada dronom na Eilat u Izraelu u kojem je ranjeno više od 20 ljudi, da će Izrael uzvratiti "sedmostruko".

"Huti teroristi odbijaju da uče od Irana, Libana i Gaze i naučiće na teži način. Ko god naudi Izraelu, biće mu sedmostruko uzvraćen", poručio je izraelski ministar na platformi X.

U napadu dronom Huta na izraelski grad Eilat, 20 osoba je povređeno, od kojih dvoje teže.

Služba hitne pomoći Magen David Adom (MDA) saopštila je da su svi povređeni prevezeni u bolnicu, a među njima su i dva muškarca u 60-im godinama u teškom stanju, preneo je Tajms of Izrael.

U međuvremenu, jemenska militantna grupa preuzela je odgovornost za napad dronom na Eilat.

U saopštenju, ova grupa koju podržava Iran tvrdi da je lansirala dva drona prema različitim ciljevima u Eilatu.

Od 18. marta, kada je Izraelska odbrambena vojska (IDF) ponovo započela ofanzivu protiv Hamasa u Pojasu Gaze, Huti su ispalili gotovo 90 balističkih raketa i najmanje 41 dron na Izrael, prema izveštajima izraelskih snaga.