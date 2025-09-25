IZUZETNO JAK ZEMLJOTRES POGODIO VENECUELU, 6,5 RIHTERA! Tlo počelo da se trese malo pre ponoći, ljudi panično beže iz lokala, PRVI SNIMCI
Zemljotres jačine 6,5 stepena Rihterove skale venecuelansku saveznu državu Zulija.
Rojters prenosi da je to objavio Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMCS).
- Potres je bio na dubini od 35 kilometara - navode iz EMSC.
Njujork tajms prenosi podatke Geološkog instituta SAD (USGS) koji je utvrdio da je magnituda bila 6,3 Rihtera.
Navodi se da se snažno podrhtavanje osetilo noćas devet minuta pre ponoći po vremenu u Venecueli na oko 27 kilometara od mesta Mene Grande.
Iz USGS je prethodno objavljeno da je jačina zemljotresa bila 6,4 Rihtera.
Novi potres je usledio nakon prvog od 6,2 Rihtera koji se dogodio pet sati ranije na tom području.
Američki list navodi da seizmolozi i dalje proveravaju podatke.
(Kurir.rs/Reuters/The New York Times/Preveo i priredio: N. V.)