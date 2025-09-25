Slušaj vest

Tajfun Ragasa, najjači ciklon 2025. godine, ne prestaje da uništava Aziju. Nakon što je poharao Filipine i Tajvan, oluja sada pogađa južnu Kinu i Hong Kong. Ovaj "Kralj oluja" do sada je odneo 15 života, a nestalo najmanje 129 ljudi.

U Guangdongu je evakuisano gotovo dva miliona ljudi, dok su u Hong Kongu i Makau zabeležene velike poplave i šteta na infrastrukturi. U susednim područjima, vlasti su najavile nekoliko preventivnih mera za zaštitu civila pre nego što ih tajfun pogodi, uključujući obustavu škola, prekid ključnih saobraćajnih veza i naređenja za evakuaciju.

1/6 Vidi galeriju Prizori supertajfuna Ragasa Foto: Justine Mark Pillie Fajardo/AP, John Dimain / AFP / Profimedia, RITCHIE B. TONGO/EPA

Reporterka Kurira Jelena Pronić nalazi se u gradu Guangdzou, a za jutarnji program Kurir televizije otkrila je detalje uragana.

- U ovom gradu, kao i u pojedinim delovima Kine izdato je najveće crveno upozorenje od supertajfun Ragasa. Govori se da će ovo biti najopasniji tajfun u ovom delu sveta u proteklih 15 godina. Vlasti su zatvorile ovaj deo zemlje. Sve javne institucije su zatvorene, kao i aerdromi u pogođenim delovima zemlje - započela je Pronić direktno iz Kine, pa nastavila:

- Vlasti su evakuisali na milione ljudi. Najgore prognoze su bile za Hong Kong, te se navodilo da će ga zahvatiti poplavni talas, ali se srećom to nije dogodilo, ali je bila prisutna izuzetno jaka kiša praćena olujnim vetrom i tom prilikom je povređeno 90 ljudi. Kinezi su veoma odgovorni, poštuju mere predostrožnosti i ništa ne prepuštaju slučaju i ovde je zaista na prvom mestu bezbednost građana. Svi se nadaju da je najgore prošlo.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

TAJFUN RAGASA: