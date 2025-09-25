Slušaj vest

U Danskoj su noćas dronovi ponovo primećeni iznad tamošnjih aerodroma, uključujući vojne, zbog čega su opet obustavljeni letovi, a bespilotne letelice koje su početkom nedelje uočene iznad vazdušne luke u prestonici Kopenhagenu povezane su se ruskim brodovima na tom području.

Danski državni televizijski kanal TV2 je objavio da su dronovi sinoć u 21.44 časa uočeni na aerodromu u Olborgu, zbog čega su letovi aviona obustavljeni do 2.55 sati jutros kada je procenjeno da letelice više nisu na tom području i vazdušni prostor je ponovo otvoren.

U blizini aerodroma u Olborgu nalazi se istoimena vazduhoplovna vojna baza, u kojoj su stacionirani transportni avioni C-130 Herkules i CL-604 Čelendžer, a to je takođe i baza Jegerkorpusa, elitnih danskih specijalnih jedinica.

Nešto pre 22 časa, lokalne vlasti Južnog Jitlanda takođe su primile nekoliko izveštaja o aktivnosti dronova na aerodromima u Esbjergu, Senderborgu i Skridstrupu.

Foto: Shutterstock

U vazduhoplovnoj vojnoj bazi Skridstrup, gde su takođe primećeni dronovi, nalaze se danski borbeni avioni F-16.

Dronovi su takođe viđeni kako lete iznad severnog Esbjerga.

TV2 navodi da još uvek nema izveštaja o tome da li su napustili danski vazdušni prostor, a nijedan od dronova nije oboren.

Vazdušni prostor iznad aerodroma u Bilundu takođe je bio zatvoren na kratko rano jutros zbog dronova.

Navodi se da policija sarađuje sa danskim oružanim snagama kako bi razjasnila okolnosti vezane za najnovija viđanja dronova.

Foto: Shutterstock

Danska televizija navodi da se još uvek ne zna da li se noćašnja i jutrošnja aktivnost dronova može povezati sa bespilotnim letelicama viđenim iznad aerodroma u Kopenhagenu u ponedeljak uveče, a po informacijama ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskogu pitanju su bili ruski dronovi.

TV2 navodi da su se pojavile spekulacije o tri broda povezanim s incidentom iznad kopenhagenškog aerodroma za koje su sumnja da su poslužili za lansiranje dronova.

Prvi brod je ruski teretni brod "Astrol 1", koji se nalazi pod zapadnim sankcijama i koji je tokom prošle nedelje plovio iz ruske luke Arhangelska za Sankt Peterburg.

Brod je u nedelju 21. septembra usporio istočno od Anholta, danskog ostrva u Kategatskom moreuzu i plovio cik-cak rutom ka jugu kroz Kategatski moreuz oko 12 sati pre nego što je sledećeg dana prošao kroz Eresundski moreuz.

Ruta broda "Astrol 1" Foto: Screenshot

Drugi brod je tanker "Pušpa" koji plovi pod zastavom Benina, a koji je takođe pod sankcijama zbog transporta ruske nafte.

On se nalazio se oko 80 kilometara jugoistočno od aerodroma u Kopenhagenu u 20:30 sati u ponedeljak kada se dogodio incident sa dronom, a potom je "Pušpu" četiri sata pratio nemački ratni brod.

Foto: Screenshot

Treći brod je norveški teretni brod "Oslo kerijer 3", koji je uočen sedam kilometara severno od aerodroma.

Iako nije direktno povezan sa Rusijom, ranije je imao članove posade koji govore ruski, a kompanija "Balkšip menadžment" koja je vlasnik broda povezana je sa ruskom baltičkom enklavom Kalinjingrad.