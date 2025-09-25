Slušaj vest

Svet je u brzom premeštanju težišta - i to se najbolje videlo na Generalnoj skupštini UN. Tri govora, tri različita kursa: Tramp o koheziji Zapada, troškovima bezbednosti i ‘realpolitici’ energetike. Erdogan sa oštrim porukama o Gazi i Bliskom istoku. Makron uz nagoveštaj redefinisanja evropskog pristupa regionu.

A u istom kadru je i Nemačka koja podiže odbrambenu spremnost i prisustvo na Baltiku, šaljući signal da Evropa ulazi u period duže geopolitičke napetosti. Šta ova tri čvora zajedno znače za NATO, EU i male države poput Srbije u narednih 6–12 meseci?

O svemu tome, za jutarnji program Kurir televizije pričao je Milutin Ilić, predsednik NVO "Geopolitikon".

Kredibilitet UN

- UN su daleko ispod nivoa svoje uloge, skoro da su obesmišljene, a to je jučerašnja sednica pokazala. Kada analiziramo sve govore i geopolitičke tokove, kao i geostrateška zauzimanja da se stvara nova konfiguracija sveta. Govor Trampa svedoči na koji način je promovisao diplomatiju SAD, a više je nego jasno da on kaže i pokazuje da UN nemaju ulogu kakvu bi trebalo i da je više nego jasno da je međunarodno pravo zamenjeno pravom sile - započeo je Ilić, pa nastavio:

- Sada smo u vremenu kada diplomatija dobija ocrte ratnog modusa u gotovo celom svetu. U takvim okolnostima je najvažnije ko je koliko naoružan i koliko ima oružja, ko na koga može da izvrši pritisak, koliko čija ekonomija može da prati ratne napore i ko je šta zauzeo od teritorija.

Odnos Trampa prema Rusiji

- Govor Trampa obeležava odnos prema Rusiji koja nije uspela da napravi veliku ofanzivu preko leto, a to bi bilo logično ukoliko bi htela da nastavi trend svetske sile, a ostaje još nešto vremena. Svi su se okrenuli prema slabosti Rusije, da nije dokazala da je velesila, pa je sve prošlo u tom kontekstu. Evropa razmišlja o nekim koracima raspoređivanju trupa i zloupotrebama ugovora i sporazuma, videli smo i Rezoluciju 1244, a Amerika nema ništa protiv toga.

