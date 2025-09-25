Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp je u sredu zahtevao da UN odmah otvore "istragu" zbog "trostruke sabotaže" čija meta je, kako tvrdi, bio dan ranije tokom svog govora na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku.

Naveo je kvar pokretnih stepenica po njegovom dolasku u zgradu UN zbog čega su on i pratnja morali peške uz njih, zatim kvar "telepromptera" - uređaja koji tekst govora projektuje na staklo pred licem govornika, te on ne mora da spušta pogled na papir, a naveo je i da mu je supruga Melanija rekla da je ozvučenje sale bilo toliko loše tokom njegovog govora da ga navodno ni ona nije mogla čuti.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp i prva dama SAD Melanija na pokvarenim pokretnim stepenicama u sedištu UN Foto: Alexi J. Rosenfeld / Getty images / Profimedia, Stefan Jeremiah/FR171756 AP

Tramp je sve objasnio u dugačkoj, ljutitoj poruci na svojoj društvenoj mreži Trut soušal.

- To nije bila slučajnost, to je bila trostruka sabotaža u UN. Trebalo bi da se stide. Šaljem primerak ovog pisma generalnom sekretaru (Ujedinjenih nacija) i zahtevam hitnu istragu - napisao je Tramp

Po izveštajima reportera iz UN, pokretne stepenice je, dok su na njima bili Tramp, njegova supruga Melanija i pratnja, slučajno isključio video-snimatelj Bele kuće.

1/6 Vidi galeriju Trampov govor u UN Foto: Evan Vucci/AP, Richard Drew/AP, Yuki Iwamura/AP

Navedeno je i da je "teleprompterom" upravljao član Trampovog osoblja.

(Kurir.rs/Beta-AFP)