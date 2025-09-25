Si prisustvovao svečanom skupu povodom 70. godišnjice osnivanja autonomne regije Sinđijang Ujgur
Si, takođe generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) i predsednik Centralne vojne komisije, pridružio se lokalnim zvaničnicima i javnosti iz svih etničkih grupa i društvenih slojeva na ovom događaju.
Vang Huning, predsednik Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije (KPKK) i šef centralne delegacije, prisustvovao je događaju i održao govor. Cai Ći, direktor Generalne kancelarije Centralnog komiteta KPK-a, takođe je bio prisutan na skupu.
Skup je počeo oko 10:30 časova. Svi učesnici su jednoglasno otpevali nacionalnu himnu.
Na skupu je pročitana čestitka Centralnog komiteta KPK-a, Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa, Državnog saveta, Nacionalnog komiteta KPK-a i Centralne vojne komisije.
Kineska medijska grupa