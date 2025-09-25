Slušaj vest

Ova gastroenterološka operacija je izvedena u bolnici Džaber Al-Ahmad u Kuvajtu, uz pomoć naprednog sistema Edge Robotics, dok se pacijent - muškarac u tridesetim godinama - nalazio u bolnici Kruz Vermelja u Kurićibi, u Brazilu. Procedura je protekla uspešno i bez komplikacija, a podvig je ušao u čuvenu Ginisovu knjigu rekorda.

Kuvajtski ministar zdravlja dr. Ahmad Al-Avadi nazvao je ovaj podvig "nezabeleženim" i istakao da predstavlja kvalitetan dodatak rastućem medicinskom renomeu Kuvajta. Operacija je naručena od strane brazilskog bolničkog sistema, što govori o sve većem međunarodnom poverenju u medicinske sposobnosti Kuvajta.

Foto: Travel guides Kuwait

Hirurški tim su vodili dr Sulejman Al-Mazidi, načelnik hirurškog odeljenja u bolnici Džaber Al-Ahmad, zajedno sa dr Muhanedom Al-Hadadom i dr Hamudom Al-Rašidijem. Ministarstvo zdravlja Kuvajta je naglasilo da je uspeh operacije rezultat koordinisanog rada tima visoko obučenih stručnjaka i podrške nadležnih organa.

Dr Al-Mazidi je zahvalio ministru Al-Avadiju za stalnu podršku i potvrdio da je nadzorno telo ministarstva, na čelu sa podsekretarom dr. Abdulrahmanom Al-Mutairijem, nadgledalo operaciju.

- Ovaj uspeh je plod timskog rada i akumuliranih znanja - rekao je on.

Ministarstvo je još dodalo da je ovaj događaj otvorio nove horizonte za interkontinentalne robotske operacije, i da učvršćuje Kuvajtovu ulogu pionira u oblikovanju budućnosti globalnog zdravstva.

