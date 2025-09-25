Slušaj vest

Evropska komisija je stala u odbranu predsednice Ursule fon der Lajen i njenog korišćenja samouništavajućih poruka na telefonu, pravdavajući tako brisanje nekih od politički najosetljivijih komunikacija unutar EU.

Politiko prenosi tvrdnje iz vlade Unije da je razlog za to isključivo tehničke prirode.

- Poruke predsednice Fon der Lajen automatski se brišu nakon određenog vremenskog perioda, isključivo zbog (memorijskog) prostora. U suprotnom bi se telefon zapalio - rekao je juče Olof Gil, portparol Evropske komisije.

Odgovor je usledio nakon pitanja novinara o SMS poruci francuskog predsednika Emanuela Makrona, u kojoj je zamolio Fon der Lajen da blokira trgovinski sporazum EU-Merkosur (trgovinski i politički blok zemalja Južne Amerike).

Nakon što je Politiko izvestio o toj poruci iz 2024. godine, evropski ombudsman je ove nedelje potvrdio pokretanje istrage o prepisci.

Evropska komisija tvrdi da je Fon der Lajen postupila u skladu sa internim pravilima.

Naime, upotreba samouništavajućih poruka preporučuje se u smernicama Evropske komisije iz 2022. godine.

- S jedne strane, to smanjuje rizik od curenja informacija i kršenja bezbednosti, što je naravno važan faktor. Tu je i pitanje prostora na telefonu – dakle efikasnog korišćenja mobilnog uređaja - kazao je Balaž Ujvari, portparol Evropske komisije

On je naveo da je "predsednica (Fon der Lajen) sledila ove interne smernice i koristila opciju nestajućih poruka".

- To objašnjava zašto nismo mogli da preuzmemo takve SMS poruke. One će možda morati da se registruju pod određenim okolnostima – na primer, ako postoji potreba za daljim delovanjem, ako postoji administrativni ili pravni uticaj - rekao je Ujvari.

U slučaju Makronove poruke, Evropska komisija je procenila da ona ne ispunjava kriterijume za arhiviranje.

Ovu odluku je doneo Bjorn Zajbert, moćni šef kabineta Ursule fon der Lajen.

- On je bio jedan od aktera uključenih u te razgovore. Predsednica je procenila sadržaj SMS sa svojim šefom kabineta i relevantnim službama unutar Evropske komisije - naveo je Ujvari.

Ovo nije prvi put da komunikacione navike predsednice Evropske komisije izazivaju čuđenje.

Njene SMS poruke sa generalnim direktorom "Fajzera" Albertom Burlom u vezi s ugovorima o vakcini protiv koronavirusa takođe nikada nisu arhivirane, što je dovelo do istrage ombudsmana poznate kao "Fajzergejt".

