Na Tajvanu su bujice odnele najmanje 14 života, prenosi Rojters.

Nestalo je više od 130 ljudi.

Kina na udaru

U delovima provincije Guangdong u južnoj Kini su zbog približavanja tajfuna Ragasa obustavljeni nastava, proizvodnja i javni prevoz, dok je evakuisano skoro dva miliona ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici, prenosi Politika.

Prema podacima štaba za kontrolu poplava, suše i tajfuna u gradu Žanđijang, škole su obustavile nastavu juče, dok je obustavljen rad preduzeća, kao i javni prevoz, prenosi Sinhua.

Lokalne vlasti su saopštile da će službe zadužene za snabdevanje vodom, strujom, gasom, komunikacijama, medicinsku negu i reagovanje u vanrednim situacijama ostati operativne, ali su pozvale da se zbog tajfuna obustave sve ostale aktivnosti koje bi mogle da predstavljaju bezbednosne rizike ili ugroziti osoblje.

Reporterka Kurira iz Kine penosi snimke posledice tajfuna u Šenženu, koje možete videti u nastavku.

Posledice tajfuna u Senženu Izvor: Kurir

