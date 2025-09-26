Slušaj vest

Neobična morska stvorenja, čiji pipci mogu da dostignu dužinu 20 metara, uz težinu preko 25 kilograma, predstavljaju pravu retkost.

Hrane se svojim "rođacima"

Njihova boja i impozantna veličina privlače pažnju, a iza ovakvog izgleda kriju se surovi predatori koji se gotovo isključivo hrane drugim meduzama.

Više od deset jedinki je primećeno na obali, dok je istraživač Džejs Tanel iz Korpus Kristija snimio ogromnu meduzu “upletenu” oko manje u marini.

“Ovo je period godine kada ih najčešće viđamo”, kazao je.

Ružičasta meduza brutalni lovac

Kada ova ružičasta meduza uhvati plen, koristi svoje pipke da ga razloži pomoću digestivnih sokova, što zvuči prilično brutalno.

Iako izgledaju zastrašujuće, nisu smrtonosne, ali ni jestive, ističu naučnici, prenosi Unilad.

Ova vrsta je prvi put primećena 2000. godine, kada su istraživači mislili da je reč o poznatoj mediteranskoj vrsti. Međutim, genetska analiza je otkrila da je u pitanju potpuno nova porodica meduza.

Njihova tela brzo nestaju

Iako retke, do sada su registrovane u Meksičkom zalivu, Mediteranu i blizu obala Južne Afrike. Kada ih talasi izbace na kopno, brzo nestaju - njihova tela, sastavljena većinom od vode, ubrzo se osuše.

Za naučnike, svaka pojava ovih ogromnih meduza novi je dokaz koliko okean i dalje skriva nepoznatog.