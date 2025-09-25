Slušaj vest

U javnosti se tokom poslednjih dana digla velika prašina nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da bi lekarima u Sjedinjenim Državama uskoro moglo biti savetovano da trudnicama ne prepisuju paracetamol, poznat i kao Tilenol.

Tramp je, pozivajući se na tvrdnje o povezanosti ovog leka sa autizmom, rekao da bi trudnice trebalo da ga koriste isključivo u slučajevima veoma visoke temperature.

Takve izjave izazvale su strah i zbunjenost kod mnogih budućih majki širom sveta, budući da se paracetamol decenijama smatra jednim od najsigurnijih lekova koji se mogu koristiti tokom trudnoće, dok sa druge strane medicinska zajednica ove tvrdnje oštro demantuje.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije koji je komentairsao ovu izjavu američkog predsednika bio je dr Borislav Antonijević, specijalista ginekoloegije GAK "Narodni front".

- Administracija predsednika SAD Donalda Tramp se uputila u veliku anti globalističku borbu. Dakle, videli smo da njegov saradnik koji se bavi zdravljem Kenedi Junior, jeste jedan od sagovornika da moraju da se sklone sumnje sa onoga što se koristi i da počnu da se primenjuju oni principi na kojima smo mi učili i završavali medicinu i lečili ljude tokom godina. To znači da svako ispitivanje mora da bude završeno do kraja i da mora da se zna faktor sigurnosti svakog leka koji se preporučuje - započeo je Antonijević, pa nastavio:

- Što se tiče paracetamola, nije to Tramp rekao sam od sebe, već je dobio izveštaje ispitivanja da postoji mogućnost da tim lekom dođe do uticaja na plod, a samim tim i neželjenih efekata. Tramp se osetio zadovoljnim jer je neko istraživanje otišlo do kraja, ali bi trebalo objaviti gde je rađeno, u kolikom uzorku i kolika je sigurnost istraživanja kako bi narod znao.

