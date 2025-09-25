SARKOZI PROGLAŠEN KRIVIM ZBOG MILIONA € UZETIH OD GADAFIJA! Novac za predsedničku kandidaturu 2007. dobio u zamenu za francusku podršku pokojnom libijskom vođi
Krivični sud u Parizu proglasio je bivšeg francuskog predsednika Nikolu Sarkozija krivim za kriminalnu zaveru u slučaju vezanom za milione evra dobijene ilegalnim finansiranjem od pokojnog libijskog moćnika Moamera Gadafija.
Rojters navodi da je Sarkozi taj novac iskoristio za uspešnu kandidaturu za Jelisejsku palatu na predsednčkim izborima 2007. godine.
Tužioci su tvrdili da je Sarkozi, koji je od starta negirao optužbe, sklopio dogovor sa Gadafijem 2005. godine, kada je bio na funkciji ministra unutrašnjih poslova Francuske, da dobije finansije za kampanju u zamenu za podršku vladi Libije koja je u to vreme bila izolovana na međunarodnoj sceni.
Britanska agencija navodi da je Sarkozi oslobođen po svim drugim tačkama optužnice.
Sarkoziju je ranije oduzet orden Legije časti nakon što je prošle godine osuđen za korupciju i trgovinu uticajem.
(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)
BONUS VIDEO: