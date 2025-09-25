Slušaj vest

Indijac sa prebivalištem u Kaliforniji nožem je usmrtio muškarca nakon što je njegovo ime pronašao u javnom registru s*********h prestupnika, prenosi The Independent.

Policija je osumnjičenog identifikovala kao Varuna Sureša (29), a žrtvu kao Davida Brimera (71).

Incident se dogodio u kući žrtve u gradu Frimont, navodi The Independent.

Policija je pozvana na mesto zločina, gde je Brimer — koji je bio naveden na kalifornijskom sajtu Megan's Law kao seksualni prestupnik i koji je proveo devet godina u zatvoru zbog zlostavljanja deteta — pronađen mrtav, dok je Sureš uhapšen.

"Svi s*******i prestupnici zaslužuju da umru"

Optuženi, kojem je u ponedeljak podignuta optužnica za ubistvo, rekao je policiji tokom ispitivanja da svi s********* prestupnici "zaslužuju da umru" i da je već dugo želeo da ubije jednog.

Sudski dokumenti otkrivaju da je, nakon što je pronašao Brimera u bazi seksualnih prestupnika, Suresh glumio javnog računovođu i išao od vrata do vrata tražeći "klijente". Sa sobom je nosio svesku, kafu i akt-tašnu kako bi izgledao uverljivije.

Pre nego što je pronašao Brimerovu kuću, Suresh je posetio komšije žrtve kako ne bi izazvao sumnju.

"Stvarno zabavno"

Kada je konačno pronašao žrtvu, rukovao se s njim i rekao: „Znao sam da je to pravi čovek“, nakon čega je počeo da ga juri i na kraju sustigao u kući komšije, gde ga je ubo nožem u vrat. Sudski dokumenti otkrivaju da je Sureš teško ranjenom Brimeru rekao da se „pokaje“, a kada je ovaj pokušao da pobegne, prerezao mu je grlo.

Kako prenosi CBS News, policija je saopštila da Suresh nije pokazao kajanje nakon ubistva Brimera, te je čitav događaj opisao kao "stvarno zabavan".

„Nadam se da će, s obzirom na to da je (Brimer) pedofil, a svi mrze pedofile, sve biti u redu. Nije vaš posao da odlučite da li će u raj — vaš posao je da ga tamo pošaljete“, navodno je rekao policiji.

Suresh je takođe priznao da je planirao da sam pozove policiju nakon ubistva i nije imao nameru da beži. Godine 2021. bio je uhapšen zbog lažne dojave o bombi, kriminalnih pretnji i provale nakon što je ostavio torbu u hotelu Hyatt Place u Frimontu.

Tada je policiji rekao da je „lovio“ direktora lanca hotela Hyatt jer je, po njegovim rečima, pedofil, i da je želeo da ga ubije.